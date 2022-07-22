Петербуржцев предупредили о ливнях и грозах в субботу

Петербуржцев предупредили о ливнях и грозах в субботу. Фото: Pxhere

Петербуржцев предупредили о ливнях и грозах в субботу. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Горожанам необходимо заранее спланировать свои дела на завтра.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило о том, что завтра в город наведаются ливни и грозы, которых не было видно пару дней. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 июля помимо сильного дождя во время грозы придет сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ночью будет малооблачно, а днем облаков наплывет уже чуть-чуть побольше до того момента, пока все не зальет дождевой водой во второй половине дня. Ветер ночью будет южный, юго-западный слабый, а днем юго-западный, западный умеренный.

Столбик термометра ночью будет держаться на отметке от 18 до 20граудсов, но в течение дня поднимется до 30 градусов. На побережье Финского залива будет несколько прохладнее — +25 градусов.

В течение дня атмосферно давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 июля в Северной столице будет то жарко, то прохладно. Погода обещает быть переменчивой.