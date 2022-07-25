В Россию могут вернуться бумажные 10-ти и 5-тирублевые купюры

Заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов рассказал, что в России снова могут возобновить печать номиналом пять и 10 рублей образца 1997 года.

Предполагается, что эти денежные знаки убрали, так как раньше они достаточно быстро изнашивались из-за технологии их изготовления, сейчас же все по-другому. Например, появилась возможность лакировать банкноты, увеличивая таким способом срок их службы на 30%. Об этом сообщают «Известия».

Купюры в 10 и 5 рублей были еще в нулевые, после их заменили на металлические монетки. Но, по словам Белова, чеканка оказалась слишком затратной. В связи с этим и хотят увеличить срок службы банкнот этого номинала.

Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых… и пятирублевых банкнот», — отметил Белов.

Печатать 5-рублевые банкноты перестали с 2001 года, а 10-рублевые — в I квартале 2012 года, но платить ими все еще можно, если, конечно, они смогли дожить на сегодняшних дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России представил обновленную сторублевую купюру, — она изменилась впервые за 18 лет. Есть главная причина, почему проводится усовершенствование банкнот, и все дело далеко не во внешнем виде «бумажки».