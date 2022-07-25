В Петербурге ищут злоумышленника, прострелившего голову человеку на Репина

В Петербурге ищут злоумышленника, прострелившего голову человеку на Репина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге ищут злоумышленника, прострелившего голову человеку на Репина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Василеостровском районе произошел инцидент, в результате которого мужчина оказался в больнице с ножевым ранениям.

Все произошло на улице Репина у дома 41. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 июля около 14:23 поступило сообщение о выстреле из пневматики в голову гражданина 1973 года рождения. Пострадавший попал в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящий момент принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Все прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области женщине в голову выстрелил неизвестный. Преступника разыскивают, подозревается подруга.