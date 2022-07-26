В Выборгском районе Ленобласти мужчина в своем доме обнаружил труп невестки

В понедельник днем, 25 июля, в правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области обратился мужчина, заявивший, что нашел в своем частном доме труп невестки.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на улице Луговой, 9 в поселке Соколинское около 14:30. По словам мужчины, в его доме он нашел бездыханное тело 48-летней невестки.

По прибытию на место специалисты обнаружили тело мертвой женщины со ссадинами, гематомами головы и туловища. Известно, что погибшая числилась как неработающая.

Со слов мужа и соседей женщина в последнее время злоупотребляла алкогольными напитками. 50-летний супруг погибшей пояснил, что накануне жена сильно переборщила с употреблением спиртных напитков и часто падала. Как отметили соседи, семья жила спокойно, конфликтов и скандалов замечено не было.

В настоящий момент труп направлен в морг для установки точной причины смерти. С места преступления изъяли биоматериалы, одежду и подушку.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

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