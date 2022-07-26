На Плантации новогодних елок во Всеволожском мотоциклист получил пулю в висок

На Плантации новогодних елок во Всеволожском мотоциклист получил пулю в висок. Фото: Pxhere

На Плантации новогодних елок во Всеволожском мотоциклист получил пулю в висок. Фото: Pxhere

Во Всеволожском районе Ленинградской области автомобилист и мотоциклист повздорили, в в результате чего последний получил пулю в висок. Хорошо, что мужчина был в шлеме.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на улице Плантация новогодних елок в Агалатово. В правоохранительные органы сообщение об инциденте поступило 25 июля в 16:41.

По прибытию на указанное место правоохранители обнаружили автомобиль «Шкода Рапид», его водителя 1981 года рождения (при этом сам транспорт принадлежит, судя по всему, жене мужчины), мотоцикл и его владельца 1987 года. Известно, что первый мужчина обозначен как неработающий, а второй является заместителем директора.

По версии следствия, около 16:30 в ходе дорожного конфликта автомобилист ударил и произвел выстрел в мотоциклетный шлем, надетый на мотоциклиста из травматического пистолета. На оружие у гражданина лицензия есть и действует до августа текущего года.

Стрелявшего мужчину доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После гражданин был помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter произошло поздно вечером 25 июля.