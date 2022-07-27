Петербуржца оштрафовали за поцелуй у храма

Поцелую двух мужчин у храма в Петербурге стал причиной для возбуждения дела. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Поцелую двух мужчин у храма в Петербурге стал причиной для возбуждения дела. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Сергей Кондратьев, автор ролика с поцелуем двух мужчин на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» был оштрафован на 15 тысяч рублей по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Видео было снято и выложено в сеть в январе этого года.

По мнению суда, такое видео является неуважением к христианскому сообществу, в частности Ш., которая и пожаловалась на инцидент. Кондратьев принес свои извинения прихожанке и перечислил пожертвования в религиозную и общественную организации.

Об этом сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Второй участник видео не был осведомлен о «преступном умысле Кондратьева».

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