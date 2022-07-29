Под вечер с Русановской улицы скорая забрала девочку, переевшую таблеток из-за головной боли

В среду, 27 июля, ребенка из Невского района поместили в медицинское учреждение из-за сильного отравления.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на Русановской улице около 18:35. По версии следствия, пока еще одиннадцатилетняя девочка по недосмотру родителей выпила слишком много различных лекарственных препаратов из-за головной боли. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

В результате несовершеннолетняя в тяжелом состоянии была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 5 с острым пероральным отравлением смесью лекарств. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в помещении больницы №33 Колпинского района один из пациентов обезумил и набросился на своих соседей по палате.