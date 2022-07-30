В Калининском районе подросток ушиб легкое, упав с заброшенного здания

В Калининском районе подросток ушиб легкое, упав с заброшенного здания. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе подросток ушиб легкое, упав с заброшенного здания. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка попала в больницу после неосторожного путешествия по заброшенному зданию на Академика Константинова.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 19:29 в четверг правоохранительные органы Калининского района получили сообщение, что с заброшенного здания упала несовершеннолетняя.

По прибытию на место специалисты нашли травмированную девочку, которую отправили в детскую городскую больницу №19. В результате у пострадавшей диагностировали сочетанную травму, ушиб правого легкого, переломо костей таза, закрытый перелом левого предплечья и закрытый переломом левой пяточной кости. Подросток в тяжелом состоянии оказался в больнице.

По версии следствия, около 20:00 девочка упала с крыши одноэтажного дома, которое некогда было автосервисом. В настоящий момент все другие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге произошел очередной тяжелый случай падения несовершеннолетнего из окна по причине того, что не выдержала москитная сетка.