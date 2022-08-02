Петербург стал вторым по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург стал вторым по новым случаям заболевания COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 2 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1 635 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1 711. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 2 765 человек с коронавирусом, а также Подмосковью, где выявили 310 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровел 971 человек, госпитализировали 205 местных жителей, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог рассказал, перейдет ли коронавирус в сезонное заболевание.

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