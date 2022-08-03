В России за сутки коронавирусом заразились 14,6 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 14 638 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 636 741. Об этом стало известно сегодня, 3 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2038 человек, скончались 43 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 560 граждан. Накануне выздоровели 10 266 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 000 314.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5720 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 906 новых ковид-пациентов.

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