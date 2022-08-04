Юрист назвала год, до которого российским автомобилистам необходимо заменить водительские права

Жителям России напомнили, что уже скоро нужно будет заменить водительские права.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что постановлением Правительства от 9 апреля 2022 года действие удостоверений, истекающих в 2022 году, продлено до 2025 года. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Эксперт посоветовала думать о замене прав заранее, чтобы потом не стоять в очередях. Спустя три года в ГИБДД обратятся не только граждане с продленным сроком действия документа, но и те, у кого изначально в правах указывался срок действия до 2025 года.
При этом, как заметила Спиридонова, продленные права и новые права имеют равную юридическую силу, но при замене водительских прав срок их действия будет общим — 10 лет без продлений. Благодаря этому жители России могут раньше заменить удостоверения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление платной парковки в Санкт-Петербурге принесли жителям города новые удобства, но главное помнить о штрафах, которые также можно получить, например, за вовремя не проплаченное время стоянки.