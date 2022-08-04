Недалеко от детской площадки в саду «Нева» петербуржец устроил себе тир

Недалеко от детской площадки в саду "Нева" петербуржец устроил себе тир. Фото: Pxhere

Недалеко от детской площадки в саду "Нева" петербуржец устроил себе тир. Фото: Pxhere

В среду вечером в полицию Красногвардейского района обратилась 32-летняя женщина, которая заявила о стрельбе по мишени на территории парка.

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина рассказала, что в саду «Нева» на Синявинской улице, 11 неизвестный мужчина стреляет из предмета похожего на пистолет по мишени, которую повесил на дерево. По словам заявительницы, рядом с импровизированным тиром ходят люди, а сама мишень находится в направлении детской площадки.

Сотрудники полиции прибыли на указанное место и по «горячим следам» задержали подозреваемого 36-летнего мужчину, проживающего на Большеохтинском проспекте.

У задержанного изъяли пневматический пистолет, газовый баллон к нему и пластиковая банка с металлическими шариками. С места происшествия также забрали 12 металлических шариков.

Мужчину доставили в отделение, где составили протокол, после чего поместили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга вечером задержали двух подвыпивших мужчин, которые устроили стрельбу на детской площадке.