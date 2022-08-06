Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 6 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2303 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2078. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5997 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2072 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 1122 человека, госпитализировали 193 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%.