В России за сутки коронавирусом заразились 20 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 19 974 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 692 396. Об этом стало известно сегодня, 6 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2141 человек, скончались 46 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 697 граждан. Накануне выздоровели 10 743 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 030 626.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5997 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2072 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%.