Упавшую в костер девочку эвакуировали с острова Холмистый

В Приозерском районе Ленобласти спасатели помогли ребенку, упавшему в раскаленный костер.

Несчастный случай произошел в субботу днем на острове Холмистый на озере Вуокса. В поисково-спасательный отряд Приозерска сообщили, что там пострадала несовершеннолетняя. Об этом информирует Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Как выяснилось, девочка упала в костер спиной, получив серьезные ожоги. Спасатели эвакуировали пострадавшую с острова и передали бригаде медиков.

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