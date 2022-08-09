В Петербурге за сутки выявили 2639 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2639 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 206 человек, выздоровели – 1563, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 572 775 местных жителей, вылечились — 1 519 481 человек, а общее число жертв достигло 34 404. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4781 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 694 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.