В студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя»

В студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя»
Фото предоставлено организаторами XV конкурса «Доверие потребителя»

30 августа с 10.00 до 13.00 в студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя». Партнер бизнес-завтрака: Банк «Санкт-Петербург». Тема: «Апартаменты — альтернатива жилью или инвестиционный продукт?»

Вопросы к обсуждению:

Апартаменты. Ситуация и динамика в первом полугодии 2022 года:

  • Динамика цен
  • Избыток предложений или широкий ассортимент
  • Как трансформировались размеры и квартирография юнитов
  • Как изменилась структура предложения за последние полгода
  • Программы для инвесторов

Законодательство и налоги:

  • В Госдуме отказались приравнивать апартаменты к жилью. Как отказ законодателей скажется на ценах и спросе
  • Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства. Как это скажется на росте издержек девелоперов?

Эволюция апарт-отелей и ситуация по продукту и сервисам:

  • Резкий рост предложения на рынке сервисных апартаментов. Причины.
  • Классические сервисные апартаменты или рекреационные проекты в курортной зоне – «кто кого»?
  • Апартаменты-конкуренция гостиницам или равноправный партнер?

Профессиональная управляющая компания, слагаемые успеха:

  • Международный или гостиничный оператор, независимая компания или девелопер – кто стоит за УК?
  • Как определить эффективную УК и как оценить реальный возврат инвестиций на вложенные средства у инвесторов?
  • Слагаемые успеха: сервисы, планировки, благоустройство, заполняемость

УЧАСТИЕ — ТОЛЬКО ПО ЛИЧНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ ОРГАНИЗАТОРОВ!

Стать спикером-партнером бизнес-завтрака: Валентина Нагиева, +7 (921) 970-45-18 val@bsn.ru

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