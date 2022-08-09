30 августа с 10.00 до 13.00 в студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя». Партнер бизнес-завтрака: Банк «Санкт-Петербург». Тема: «Апартаменты — альтернатива жилью или инвестиционный продукт?»
Вопросы к обсуждению:
Апартаменты. Ситуация и динамика в первом полугодии 2022 года:
- Динамика цен
- Избыток предложений или широкий ассортимент
- Как трансформировались размеры и квартирография юнитов
- Как изменилась структура предложения за последние полгода
- Программы для инвесторов
Законодательство и налоги:
- В Госдуме отказались приравнивать апартаменты к жилью. Как отказ законодателей скажется на ценах и спросе
- Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства. Как это скажется на росте издержек девелоперов?
Эволюция апарт-отелей и ситуация по продукту и сервисам:
- Резкий рост предложения на рынке сервисных апартаментов. Причины.
- Классические сервисные апартаменты или рекреационные проекты в курортной зоне – «кто кого»?
- Апартаменты-конкуренция гостиницам или равноправный партнер?
Профессиональная управляющая компания, слагаемые успеха:
- Международный или гостиничный оператор, независимая компания или девелопер – кто стоит за УК?
- Как определить эффективную УК и как оценить реальный возврат инвестиций на вложенные средства у инвесторов?
- Слагаемые успеха: сервисы, планировки, благоустройство, заполняемость
УЧАСТИЕ — ТОЛЬКО ПО ЛИЧНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ ОРГАНИЗАТОРОВ!
Стать спикером-партнером бизнес-завтрака: Валентина Нагиева, +7 (921) 970-45-18 val@bsn.ru