Обвиняемого в убийстве тиктокерши Анастасии Гришман отправили под арест на 2 месяца

Петербургский суд арестовал 24-летнего уроженца Омской области, которому до этого было предъявлено обвинение в убийстве своей девушки, 26-летней порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман (Анастасии Хамловской).

Известно, что пока молодой человек отправляется в СИЗО на два месяца. До этого он был судим за кражи и уклонение от воинской службы. Об этом сообщила «Фонтанка».

Отмечается, что описание процесса убийства, представленное обвиняемым, показалось следствию не вполне правдоподобным. Дело в том, что характер нанесенных девушке ножевых ранений не соотносится с тем, что было сказано и показано бойфрендом погибшей.

Предварительно, Гришман была зарезана в спальне и перенесена в ванную комнату. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

Как выяснилось, после смерти тиктокерши ее телефоном пользовался сам молодой человек. Он же отвечал за нее на сообщения и поддерживал активность от ее имени в социальных сетях.