Возможный убийца закопанного в лесополосе Тосненского района мужчины найден

При содействии сотрудников УУР УМВД России по Новгородской области удалось задержать подозреваемого по делу об убийстве 47-летнего гражданина Республики Узбекистан, которого нашли в лесополосе Тосненского района.

Как стал известно Gazeta.SPB, погибший мужчина числился в Федеральном розыске от 18 июня 2022 года. Его останки 17 июля нашли в яме, недалеко от деревни Коркино Тосненского района Ленобласти. К тому времени труп уже начал гнить, и личность пришлось устанавливать постепенно. На шее мужчины зияла рана от ножа.

По факту произошедшего 18 июля возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Только 10 августа удалось задержать подозреваемого злоумышленника. Им оказался неработающий 50-летний житель Отрадного, также вместе с мужчиной задержали 54-летнюю жительницу Парголово.

По версии следствия, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина нанес погибшему несколько ударов ножом в область шеи. С целью дальнейшего сокрытия следов преступления, подозреваемый замыл водой следы крови в квартире, погрузил труп в арендованный автомобиль, после чего вывез его в лесной массив деревни Коркино Тосненского района и закопал.

Мужчину задержали, а женщине мера пресечения не избиралась. В настоящий момент все другие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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