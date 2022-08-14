В Петербурге за сутки выявили 3 761 заболевшего коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 3 761 заболевшего коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 761 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 148 человек, выздоровели – 1 752, умерли – 14. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 589 053 местных жителя, вылечились — 1 528 326 человек, а общее число жертв достигло 34 459. Об этом сегодня, 14 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 020 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отсутствует необходимость вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.

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