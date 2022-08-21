Петербурженка купила в супермаркете конфеты с личинками

Жительнице Петербурга в супермаркете попались конфеты с личинками насекомых.

Петербурженка рассказала в ВК-сообществе «Черный список. Питер. Санкт-Петербург», что приобрела в магазине пачку конфет и съела во время ужина несколько штучек. Ничего необычного она не заметила, но во время завтрака на следующий день она пригляделась и поняла, что конфеты с «сюрпризом». Внутри были личинки насекомых, которые она, как оказалось, все-таки испробовала.

«Кушала вчера вечером, даже не посмотрела и не обратила внимания. Утром увидела и была в ужасе от осознания того, сколько я съела с личинками», — посетовала женщина.

Она добавила, что следует быть внимательным при покупке и употреблении тех или иных продуктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, почему стресс чаще всего хочется заесть сладким.