Нутрициолог раскрыла механизм «похудения» от обертывания и специальных кремов

Люди прибегают к разным способам в борьбе с лишним весом, вот только механизм действия у них один — вытягивание воды из организма, из-за чего кажется, что пару килограмм сбросились.

Как рассказала нутрициолог Алена Денисова в программе телеканала «Санкт-Петербург», самый опасный метод похудения — БАДы, — а обертывание не приносит никакой пользы.

«Обертывание в средствах похудения – миф. Ровно как и всякие крема для похудения, пояса для похудения, одежда для похудения», — заметила специалист, сравнив все эти способы с баней.

Чаи для похудения действуют практически также, они вызывают мочегонный эффект, и из организма опять таки уходить только вода.

Добавки, подчеркнула Денисова, очень опасный метод похудения, так как они очень часто содержат запрещенные вещества. Чем больший эффект дает тот или иной БАД, тем больше риск получить какие-либо проблемы со здоровьем. Не исключены и летальные исходы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что определенные группы витаминов играют важную роль в процессе похудения. Речь идет об элементах D, B и C.