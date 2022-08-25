В Петербурге за сутки выявили 4 423 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 4 423 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 222 человек, выздоровели – 4 161, умерли – 19. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 634 921 местный житель, вылечились — 1 563 864 человека, а общее число жертв достигло 34 609. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 874 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 958 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек.