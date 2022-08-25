В России за сутки коронавирусом заразились 43 919 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 43 919 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 265 521. Об этом стало известно сегодня, 25 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 936 человек, скончался 71 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 829 граждан. Накануне выздоровели 30 775 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 401 387.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 874 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 958 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек.