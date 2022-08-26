В России за сутки коронавирусом заразились 46 452 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 46 452 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 311 973. Об этом стало известно сегодня, 26 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 912 человек, скончался 81 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 910 граждан. Накануне выздоровели 33 709 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 435 096.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 602 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 879 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов.