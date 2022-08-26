В Петербурге пройдет четвертый бизнес-завтрак «Доверие потребителя».

30 августа с 10.00 до 13.00 в студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя».

Время проведения:

9.30 — 10.00 — регистрация участников

10.00 — 12.30 — деловая программа

12.30 — 13.00 — завтрак и нетворкинг

Модератор — Валентина Нагиева, исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя»

Тема: «Апартаменты-альтернатива жилью или инвестиционный продукт?»

Вопросы к обсуждению:

Апартаменты. Ситуация и динамика в первом полугодии 2022 года.

Динамика цен

Избыток предложений или широкий ассортимент Как трансформировались размеры и квартирография юнитов Как изменилась структура предложения за последние полгода Программы для инвесторов

Законодательство и налоги.

В Госдуме отказались приравнивать апартаменты к жилью. Как отказ законодателей скажется на ценах и спросе. Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства. Как это скажется на росте издержек девелоперов?

Эволюция апарт-отелей и ситуация по продукту и сервисам.

Резкий рост предложения на рынке сервисных апартаментов. Причины. Классические сервисные апартаменты или рекреационные проекты в курортной зоне – «кто кого»? Апартаменты-конкуренция гостиницам или равноправный партнер?

Профессиональная управляющая компания: слагаемые успеха.

Международный или гостиничный оператор, независимая компания или девелопер – кто стоит за УК? Как определить эффективную УК и как оценить реальный возврат инвестиций на вложенные средства у инвесторов?

Участники дискуссии:

Базаева Алина, старший аналитик департамента исследований компании Nikoliers Бодрова Елена, исполнительный директор РГУД Боровицкая Дарья, руководитель отдела продаж Orange.Life! Гончарова Евгения, управляющий партнёр маркетингового агентства SETEVIE Григайте Юдита, директор по маркетингу сети апарт-отелей YE’S Горский Игорь, вице-президент АРСПб Гретченко Мария, руководитель направления группы ипотечного кредитования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Илясова Ирина, начальник управления филиала «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по С-З ФО Сторожев Константин, генеральный директор VALO Service Лернер Марк, генеральный директор «Петрополь» Погодин Александр, партнер и директор управляющей компании Well Formula City Соболева Катерина, вице-президент Becar Asset Management Тесля Евгений, генеральный директор ООО «Страта» Трегубов Иван, первый заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Чебыкин Дмитрий, руководитель отдела продаж GloraX Шальнова Карина, генеральный директор RBI PM (входит в Группу RBI)

Участие — только по личным приглашениям организаторов. Регистрация на бизнес-завтрак закрыта.

Бизнес-завтрак будет транслироваться на канале Конкурса на Youtybe по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCBFBLvqsjqBQgF61X_m2mkw