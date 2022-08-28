В Пулково 28 августа один задержанный и два отмененных рейса

В Пулково 28 августа один задержанный и два отмененных рейса. Фото: Baltphoto

В Пулково 28 августа один задержанный и два отмененных рейса. Фото: Baltphoto

Сегодня, 28 августа, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправятся 2 самолета. Также один авиарейс вылетит позже запланированного времени.

В воскресенье пассажиры рейсов «Санкт-Петербург — Анталья» на 02:00 ночи и «Санкт-Петербург — Москва» на 21:20 никуда не полетят, так как самолеты были отменены. Кроме того до Москвы задержится еще один рейс. Вместо запланированных 16:25 воздушное судно отправят в 17:20.

На прилет тоже есть отмененные самолеты. Так в 01:00 не прибыл рейс «Анталья — Санкт-Петербург» от авиакомпании «Ямал».

Больше изменений, согласно онлайн-табло петербургского аэропорта, не предвидится. Всю информацию можно посмотреть на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у китайца, собирающегося улететь в Чэнду, 400 ювелирных изделий и бижутерии.