В Петербурге выявили 3 842 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 842 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 105 человек, выздоровели – 3 412, умерли – 15. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 651 681 местный житель, вылечились — 1 579 632 человека, а общее число жертв достигло 34 688. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 157 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 804 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.