Зоопсихолог рассказал об этичности работы корги-кафе в Петербурге

В общественном пространстве «Севкабель Порт» прикрыли первое в Петербурге корги-кафе, где посетители могли бы играть с четвероногими питомцами. Однако петербуржцы посчитали такое обращение с собаками жестоким. О том, этично ли открывать такие заведения, рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Специалист объяснил в разговоре с «МК в Питере», что подобные заведения с животными нужно открывать только при соблюдении определенных правил. Если питомцам там комфортно и для них созданы все условия, то ничего плохого в кафе такого формата нет.

Например, в Северной столице вполне успешно работает котокафе, в котором установлены строгие правила: кошку можно гладить только тогда, когда она сама подошла к человеку. В заведении также есть специальные полочки, где кошка может отдохнуть вдали от людей.

«Не вижу никакой проблемы сделать котокафе, потому что кошки социально ориентированные животные», — отметил Волков.

Однако он подчеркнул, что организовать такое кафе с собаками намного сложнее. Эти питомцы не смогут залезть на какую-либо полку, поэтому придется придумывать другие места для отдыха.

«Если животное изначально лояльное, не боится, ему нравится общество людей, то почему бы не делать такие пространства. В целом, идея хорошая, главное все правильно организовать для благоприятных условий содержания животных», — заключил зоопсихолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зоозащитники добились закрытия первого корги-кафе в Петербурге.