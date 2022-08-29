Зоозащитники добились закрытия первого корги-кафе в Петербурге

Креативное пространство «Севкабель Порт» сообщило о приостановке работы недавно открывшегося корги-кафе под названием Corgi Club.

На закрытие первого в Петербурге корги-кафе повлияли многочисленные жалобы неравнодушных жителей города. Сообщается, что первоначальная концепция автора проекта не совпала с реализуемой.

В общественном пространстве ожидали, что новый резидент создаст специализированный клуб любителей корги, где хозяева и их собаки могли бы общаться и проводить время вместе. Однако по факту владелица кафе устроила там контактный зоопарк, купив специально для этого нескольких корги.

«Все контакты с животными остановлены. По вопросам дальнейшего взаимодействия с арендаторами завтра будет собрано оперативное совещание», — сообщили в Севкабеле.

В комментариях петербуржцы поддержали решение о приостановке корги-кафе и выразили надежду, что владелица заведения изменит концепцию кафе.

«Боже, насколько адекватная и оперативная реакция со стороны Севкабеля. Кафе с собаками — живодерство, с любыми собаками, а корги — овчарка с определёнными чертами характера. И зубами. Семь коржей в таком ритме жизни очень быстро могут превратиться в семь измученных и опасных собак», — пишет одна из пользовательниц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Сизова живодерка убила собаку об изгородь детской площадки.