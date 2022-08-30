В Ленобласти подтвердили 94 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 208 724 местных жителя. Всего выздоровели 197 762 пациента, в том числе 204 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 405 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 333 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.