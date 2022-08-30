В России за сутки коронавирусом заразились 37 067 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 37 067 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 482 648. Об этом стало известно сегодня, 30 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 673 человека, скончались 94 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 254 граждан. Накануне выздоровели 36 729 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 557 580.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 405 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 333 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.