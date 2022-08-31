В Петербурге и Ленобласти на выходных поймали более 260 пьяных водителей

В Петербурге и Ленобласти на выходных поймали более 260 пьяных водителей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В Петербурге и Ленобласти на выходных поймали более 260 пьяных водителей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В Выходные сотрудники дорожной полиции Петербурга и Ленобласти провели очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Выяснилось, что на дорогах задержали более 260 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что на патрулирование основных магистралей выехали почти тысяча экипажей ДПС. Помощь оказывали также полицейские патрульно-постовой службы и специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Все пойманные нарушители были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности. Известно, что 14 человек до этого уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них были возбуждены уголовные дела.

В общей сложности за 2022 год по факту пьяного вождения на территории Петербурга и ЛО задержано уже более 10 тысяч недобросовестных водителей, — это почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из задержанных 915 автомобилистов привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде.

Тем не менее, количество «пьяных» ДТП снизилось на 45%, и более чем в полтора раза сократилось число пострадавших в подобных авариях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на трассе «Кола» в Ленинградской области фура влетела в кроссовер. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала четырехлетняя пассажирка последнего автомобиля.