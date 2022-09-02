В Петербурге выявили 3 159 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 159 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 178 человек, выздоровели – 2 981, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 664 736 местных жителей, вылечились — 1 595 448 человек, а общее число жертв достигло 34 761. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 205 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 469 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.