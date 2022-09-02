Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса

Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса
Фото: pexels

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 152. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 205 человек с коронавирусом, а на третьем месте Московская область, где выявили 2 469 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 981 человека, госпитализировали 178 местных жителя, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.

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