В Ленобласти подтвердили 1 033 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 033 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 211 465 местных жителей. Всего выздоровели 199 551 пациент, в том числе 618 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 205 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 469 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.