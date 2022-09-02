В России за сутки коронавирусом заразились 50 952 человека

В России за сутки коронавирусом заразились 50 952 человека
Фото: Смольный

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 50 952 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 629 682. Об этом стало известно сегодня, 2 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 726 человек, скончался 91 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 532 граждан. Накануне выздоровели 37 012 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 672 586.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 205 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 469 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.

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