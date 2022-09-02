Валентин Енокаев возглавил петербургский комитет по транспорту

Валентин Енокаев возглавил петербургский комитет по транспорту
Валентин Енокаев. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Смольный назначил председателя петербургского комитета по транспорту.

На должность главы комтранса утвердили Валентина Енокаева. Соответствующее распоряжение было подписано в Смольном. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

До назначения на должность председателя комтранса Енокаев был временно исполняющим обязанности главы ведомства. Ранее он был первым зампредом этого комитета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году. Транспортная реформа в Петербурге проходила в три этапа, за которые на улицы города постепенно выпустили новенькие лазурные автобусы. Прежде всего, в городе появилось 94 новых маршрута, на которых разместили более 300 новых остановок.

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