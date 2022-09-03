В Петербурге выявили 3 013 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 3 013 новых заболевших коронавирусом
Фото: Pxhere

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 013 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 166 человек, выздоровели – 2 176, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 667 749 местных жителей, вылечились — 1 597 624 человека, а общее число жертв достигло 34 772. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 634 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 256 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.

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