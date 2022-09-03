Петербург стал вторым в России по новым случаям коронавируса

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 013 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 159. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 634 человек с коронавирусом, а на третьем месте Московская область, где выявили 2 256 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 176 человек, госпитализировали 166 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.