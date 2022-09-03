В России за сутки коронавирусом заразились 51 699 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 51 699 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 681 381. Об этом стало известно сегодня, 3 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 849 человек, скончались 92 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 384 624 граждан. Накануне выздоровели 8 380 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 710 966.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 634 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 256 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19.