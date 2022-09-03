Корги-кафе в «Севкабеле» хотят перезапустить в новом формате

Корги-кафе в &#171;Севкабеле&#187; хотят перезапустить в новом формате
Фото: unsplash

Первое в Петербурге корги-кафе, которое не успело толком открыться из-за жалоб, может возобновить работу, но уже в другом формате.

В «Севкабель Порту», где находится корги-кафе, рассказали о состоявшейся встрече с арендатором и представителями зоосообщества. После обсуждения было решено, что хозяйка кафе должна отказаться от концепции контактного зоопарка, на которую и жаловались петербуржцы.

Как общественное пространство, «Севкабель» намерен инициировать открытую дискуссию с участием волонтеров, зоозащитников, представителям приютов, которые выскажут экспертное мнение о правильной организации корги-кафе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зоозащитники добились закрытия первого корги-кафе в Петербурге. В общественном пространстве ожидали, что новый резидент создаст специализированный клуб любителей корги, где хозяева и их собаки могли бы общаться и проводить время вместе. Но по факту кафе превратилось в контактный зоопарк.

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