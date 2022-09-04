Mercedes ушел под воду после столкновения с Hyundai в Красном Селе

Mercedes ушел под воду после столкновения с Hyundai в Красном Селе. Фото: группа "ВКонтакте"/" Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Mercedes ушел под воду после столкновения с Hyundai в Красном Селе. Фото: группа "ВКонтакте"/" Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

В минувшую субботу, 3 сентября, в Красносельском районе Петербурга утонул автомобиль.

Спасатели оперативно оказывали помощь водителю, застрявшего в ловушке. Все происходящее видели очевидцы, которые и поделились информацией о необычном ДТП в социальных сетях. Запись появилась в группе «ВКонтакте» «Транспортный коллапс, Красное Село».

Мужчина на Mercedes-Benz съехал прямиком в пруд после столкновения с Hyundai Solaris. Все произошло недалеко от дома № 25 по Малой улице в Красном Селе.

Отмечается, что водитель потонувшего транспортного средства без малейших повреждений смог выбраться и ждал подмогу. Позже на место прибыли специалисты ПСЧ № 33 и ПСС, которые на всякий случай выдали мужчине спасательный жилет и эвакуировали на лодке на берег, рассказали свидетели.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе дорожная полиция проводит проверку после ДТП с участием иномарки и юного пешехода.