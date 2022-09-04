На Звездной мужчина устроил стрельбу по полицейским в штатском

Трое сотрудников полиции, находясь не на службе, задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Московском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPB, 3 сентября в экстренные службы поступило сообщение о драке на Звездной улице у дома 3, корпус 1. Как потом выяснили специалисты, по их коллегам 30, 24 и 27 лет 35-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения решил устроить стрельбу, при этом, возможно, даже не узнав сотрудников правоохранительных органов, так как они были в гражданской одежде и находились не на службе.

Мужчина из своего травматического пистолета сначала произвел выстрел вверх, а потом в сторону сотрудников полиции. Его задержали у дома 101 по улице Ленсовета и передали прибывшему на место происшествия наряду.

У злоумышленника забрали оружие, а также выяснили, что он имеет еще несколько охотничьих гладкоствольных ружей и пистолет. В результате произошедшего никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина помещен в ИВС. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что задержанный гражданин уже был задержан за то, что, действуя группой лиц и используя в качестве оружия бутылку, они нанесли удар по голове мужчине, после открыто похитили деньги и телефон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте, 57 в магазине «Дикси» двое граждан под угрозой пистолета после неудачной попытки вынести зубные пасты и дезодоранты избили покупателя.