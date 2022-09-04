Более 3 тысяч человек подхватили коронавирус за сутки в Петербурге

Более 3 тысяч человек подхватили коронавирус за сутки в Петербурге. Фото: Pxhere

Более 3 тысяч человек подхватили коронавирус за сутки в Петербурге. Фото: Pxhere

Северная столица вновь оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 018 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Петербург по показателю заболеваемости уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 425 человек с коронавирусом, а на третьем месте стоит Краснодарский край, где выявили 1 896 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 623 человека, госпитализировали 106 местных жителей, скончались 17 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале сентября Комздрав заявил о преодолении пока заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается.