В Выборге мужчина обстрелял машины из пневматического пистолета

В Выборге мужчина обстрелял машины из пневматического пистолета. Фото: Pxhere

В Выборге мужчина обстрелял машины из пневматического пистолета. Фото: Pxhere

В Выборгском районе Ленобласти гражданина задержали за стрельбу по машинам.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на улице Сухова. В правоохранительные органы обратилась свидетельница произошедшего 3 августа около 17:00.

Позже на место происшествия прибыла полиция, которая задержала подозреваемого в хулиганстве. Им оказался 33-летний житель Выборга. Мужчину задержали и составили в отношении него проток об административном правонарушении, после чего поместили в СПСЗЛ.

Известно, что за медицинской помощью никто не обращался. У нарушителя забрали пневматический пистолет, 2 газовых баллона, 1 магазин и 2 банки со сквозными отверстиями.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что трое сотрудников полиции в гражданской одежде задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Московском районе Петербурга.