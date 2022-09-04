В Петербурге на 102 году ушла из жизни старейший член Союза журналистов Нина Пономарева

В Петербурге на 102 году ушла из жизни старейший член Союза журналистов Нина Пономарева. Фото: Союз журналистов Петербурга

В Петербурге на 102 году ушла из жизни старейший член Союза журналистов Нина Пономарева. Фото: Союз журналистов Петербурга

Сегодня стало известно о смерти старейшего члена Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Нины Пономаревой.

Пресс-служба организации рассказала, что Пономарева скончалась в возрасте 101 года.

«На 102-м году жизни скончалась старейший член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области — Нина Владимировна Пономарева», — отмечается в сообщении.

Нина Владимировна — это ветеран войны и житель блокадного Ленинграда. Ее награждали медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». Пономарева была руководителем детской редакции Ленинградского радио, а затем и Ленинградской студии телевидения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что актер театра и кино Сергей Николаев, скоропостижно скончавшийся в Санкт-Петербурге 31 августа, мог умереть из-за инсульта или инфаркта.