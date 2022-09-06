В Петербурге выявили 3 014 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 014 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 239 человек, выздоровели – 5 592, умерли – 21. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 676 778 местных жителей, вылечились — 1 608 529 человек, а общее число жертв достигло 34 882. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 916 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 297 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.