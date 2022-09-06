Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 6 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 014 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2 997. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3 916 человек с коронавирусом, а на третьем месте Свердловская область, где выявили 1 297 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 5 592 человека, госпитализировали 239 местных жителей, скончался 21 петербуржец с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.