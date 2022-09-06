В Ленобласти подтвердили 210 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 210 случаев коронавируса за сутки
Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 213 898 местных жителей. Всего выздоровели 202 073 пациент, в том числе 134 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 916 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 297 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.

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